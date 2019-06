Pixminds dévoile une souris équipée de deux joysticks et un écran tactile géant

La souris Pu94 (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com

L'entreprise Pixminds semble être taillée pour l'e-sport. « On le touche un peu sur toutes nos business units », précise d'ailleurs son fondateur. Aujourd'hui, la société pèse entre 15 et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires annuels, « avec une cinquantaine de salariés basés en France, et une petite structure de deux personnes aux États-Unis ».



Pixminds possède plusieurs filiales que nous détaille Lionel Chataignier : « R-Cade est dédiée aux machines de jeu un peu à l'ancienne mais qui utilisent des nouvelles technologies. Lexip n'utilise que des nouvelles technologies avec des procédés disruptifs destinés aux gaming et aux professionnels, avec des accessoires. Enfin, Steelplay fait une gamme d'accessoires gaming que l'on retrouve un peu partout ».



La société savoyarde ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Une gamme de souris arrive, dans le prolongement de la Pu94, notamment une gaming, et une version de la Pu94 réservée aux gauchers, qui ne sont ainsi pas oubliés. D'autres produits arriveront dans les prochains moins, tels que des claviers mais aussi un casque, qui « sortira d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine », affirme le dirigeant.



Fondée en 2012,peut être fière du travail accompli. Si ce qui se passe à Vegas doit rester à Vegas, la société française, multi-récompensée au CES et notamment orientée vers leet l', est repartie du Nevada avec, faisant d'elle la troisième entreprise la plus primée de l'édition 2019. La holding savoyarde, fondée par, était présente au salonà Paris, Porte de Versailles, pour exhiber ses trophées. Mais pas que : outre un passage remarqué et apprécié du président Emmanuel Macron sur son stand,a présenté aux professionnels et au public français deux produits qui ont attiré l'attention des visiteurs : la, toute première; et le, unqui résiste aux (plus gros) chocs. Clubic a aussi piqué une tête au corner Pixminds du Hall 1 des lieux.Lase présente de façon classique, avec un déplacement usuel.est parvenue à y ajouter. Le premier se place sous le pouce et permet de zoomer, de dézoomer, et d'effectuer une rotation dans le plan. Le second joystick est une sorte de bascule qui va prendre tous les angles. «», nous explique(COO) chez, la marque d'accessoires dede Pixminds.Plutôt que de faire des clics souris, des clics clavier et des mouvements de la souris,permet de faire des rotations. Concernant le traditionnel zoom/dézoom de la molette, sur la, un petit mouvement du pouce suffit à l'enclencher, et permet aussi de scroller sur une page web.La souris est, mais elle est aussi prisée des. «», nous indique le doctorant en informatique.D'autres titres collent parfaitement avec la souris, notamment les simulations de vol commeoudans lesquels il est possible de contrôler son vaisseau. «», détaille Léo Allemand-Giorgis.Un troisième point a attiré notre attention. Il s'agit desque l'on retrouve sous la souris. Sur une souris de joueur traditionnelle, ces derniers sont généralement en téflon. Sur les souris standard du marché, on peut aussi trouver du plastique. Sur la, nous avons découvert avec plaisir desqui accrochent tout de suite beaucoup moins et permettent une glisse déroutante, on vous le garantit ! Si certains ne souhaitent pas s'équiper de la souris mais veulent bénéficier de ses patins, Pixminds propose via la sous marque Lexip un pack de patins en céramique , à 19,99 euros, que l'on peut coller sous sa souris pour profiter des bienfaits de la céramique tout en gardant son ancienne souris.La souris Pu94, disponible depuis plusieurs semaines sur la boutique officielle de Lexip , ainsi que chez certains revendeurs comme Fnac ou LDLC, coûteAprès la petite souris, passons au, avec le dénommé, unque l'on va pouvoir utiliser comme un téléphone portable, par exemple. Connectés ensemble, on peut imaginer ces écrans au sein d'une classe d'élèves en train d'apprendre le système solaire et peuvent visualiser ici une représentation du système, avec son soleil et ses planètes. Le dispositif salon est composé de, pour un total de 16 m², mais il est. De quoi laisser place à son imagination., plusieurs activités étaient à essayer sur le stand Pixminds, à l'image d'un jeu ludique qui nécessite de taper sur l'écran pour éliminer les cibles qui apparaissent,, c'est à préciser. Plusieurs points de l'écran peuvent être touchés en même temps. Au sein d'une classe, plusieurs enfants pourront ainsi l'utiliser ensemble.Le plus gros avantage de l'écran réside dans sa. La surface est protégée par unequi la rend incassable et qui multiplie les usages potentiels.», indique Léo Allemand-Giorgis. «». La société travaille aussi à installer ses écrans dans des salles complètes, pour des activités comme lepar exemple, ou des jeux coopératifs. «», s'enthousiasme Léo.Divers modules pourront être ajoutés dans le futur, comme une application sur le squash, qui pourrait aboutir à une salle recouverte d'écrans géants qui seraient parfaitement adaptés à ce sport. «», ajoute notre interlocuteur.En raison de sa taille, l'écran n'offre pas encore une qualité d'image folle, mais offre tout de même. Une nouvelle version de vidéoprojecteurs devrait cependant bientôt arriver et proposer une luminosité supérieure et une résolution améliorée.Concernant l'écran,, afin d'éviter les fuites de technologies. «», nous précise le COO de Lexip. Pour le moment, l'écran présente une profondeur de, le vidéoprojecteur se trouvant à l'intérieur. Avec les nouvelles versions, les Savoyards devraient passer à 50 centimètres voire 30 centimètres. À noter que, ce qui permet à n'importe qui de développer des applications.Avec la volonté de faire descendre le prix jusqu'à 10 000 euros les 4m² (un module = 4m²), soit 2 500 euros le mètre carré (ce qui serait moins cher qu'une télé 8K),