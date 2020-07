Soldes : l'écran IPS 23.8" Acer HA240YAwi au prix cassé de 98,99€ chez Cdiscount !

Enfin, les angles de vision sont un peu plus larges qu'avec des écrans non-IPS, les couleurs sont aussi globalement riches et précises même s'il ne faut pas s'attendre à des miracles à ce tarif. Pour résumer en quelques mots : l'écran Acer HA240YAwi est idéal si vous n'avez pas beaucoup d'espace à disposition sur votre bureau et si vous ne désirez pas mettre plus de 100 €. En outre il offre une polyvalence bienvenue, les jeux et autres contenus multimédia comme la vidéo offrent un rendu correct.