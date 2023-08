96 cœurs et 5,14 GHz : le monstrueux Threadripper PRO 7995WX en "fuite"

Une gamme dont nous avons déjà maintes fois parlé et qui devrait compter au moins trois processeurs, les Threadripper PRO 7945WX, Threadripper PRO 7985WX et Threadripper PRO 7995WX. Alors que le second modèle a été au cœur de plusieurs actualités, nous n'avions guère d'informations autour du troisième et de son nombre de cœurs, enfin jusqu'à présent…

En effet, la base de données Geekbench dispose depuis peu d'une référence HP Z6 G5, une station de travail qui intègre ce Threadripper PRO 7995WX.