Autrefois réservé à la Chine, le Ryzen 5 7500F disponible en Allemagne

Ainsi, c'est outre-Rhin que les premiers processeurs Ryzen 5 7500F vendus à l'unité ont été repérés. Difficile de savoir quels sont les stocks de la puce, mais depuis leur mise en avant il y a déjà quelques jours, les prix sont restés relativement stables, un peu au-dessus des 200 euros. Un tarif qui dépasse toutefois légèrement le tarif indicatif d'AMD : à 179 dollars sans les taxes, il aurait dû aboutir à quelque chose comme 195 euros en Allemagne.

Rappelons que processeur Ryzen 5 7500F intègre 6 cœurs pour 12 threads et qu'il se présente comme une alternative plus économique du Ryzen 5 7600 puisqu'il fait un trait sur la solution graphique embarquée. De plus, AMD en a légèrement réduit la fréquence maximale : on passe de 5,1 GHz à 5 GHz.