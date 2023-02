Le Ryzen 9 7950X3D plus performant que le Core i9-13900K dans les jeux ? C'est ce qu'affirme AMD

Mardi prochain, le 28 février, vous pourrez acquérir les Ryzen 9 7950X3D et Ryzen 9 7900X3D, des processeurs desktop à respectivement 16 cœurs/32 threads et 12 cœurs/24 threads dopés en cache L3 (128 Mo). De précédents résultats préliminaires dans Blender, Geekbench 5 et SiSoft du Ryzen 9 7950X3D affichaient des scores assez décevants, inférieurs à ceux du Ryzen 9 7950X (cette puce bénéficie d’un TDP plus élevé). Pas d’inquiétude, dans les jeux, le Ryzen 9 7950X3D devrait prendre sa revanche. C’est ce qui ressort de mesures prises par AMD pour son guide d’évaluation presse.