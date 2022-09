Zen 4 devrait grandement booster les performances de vos émulateurs préférés grâce aux instructions AVX-512

Imaginé par Intel et lancé en juillet 2013, le jeu d'instructions AVX-512 est un ensemble… d'instructions visant à accélérer les performances sur des charges très spécifiques.

De son nom complet Intel Advanced Vector Extensions 512, cet ensemble se focalise, selon son concepteur, sur les simulations scientifiques, les analyses financières, l'intelligence artificielle, la modélisation et l'analyse 3D, le traitement d'images et audiovisuel, le deep learning, la compression de données et la cryptographie.

Il permet le traitement de 32 opérations en virgule flottante double précision et 64 opérations en virgule flottante simple précision par cycle d'horloge dans les vecteurs 512 bits. Dans le même temps, Intel précise que cela double la largeur des registres de données, le nombre de registres et la largeur des unités FMA par rapport à l'AVX2.