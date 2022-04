MSI rend possible l'overclocking BCLK du Ryzen 7 5800X3D

MSI souligne que ce BIOS sera réservé aux cartes mères X570 les plus haut de gamme, les modèles Godlike, Ace et Unify. Selon les informations dont on dispose actuellement, il serait possible d'atteindre 107 MHz de BCLK pour un processeur tournant alors à 4,87 GHz @ 1,328 Volts.