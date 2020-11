Un overclocker fait monter son AMD Ryzen 9 5950X jusqu'à 5,90 GHz

Un certain Darklord a toutefois enregistré une validation CPU-Z à 5 898,63 MHz. La prouesse a été réalisée sur une carte mère Asus ROG CROSSHAIR VIII IMPACT sur chipset X570. Le processeur collaborait avec 16 Go de mémoire DDR4-3200 et une carte graphique GT 710. C’est aussi la tension qui impressionne, avec du 1,656 V.