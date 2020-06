AMD enfonce un clou supplémentaire dans le cercueil des puces Kaby Lake-G, en retirant son support

© intel via Tom's Hardware

La promesse était belle, le résultat relativement convaincant, mais la finalité se heurte aux dissensions d'AMD et Intel. Alors qu'Intel annonçait récemment l'arrêt du support pour la partie graphique (Radeon) de ses SoCs Kaby Lake-G , laissant la chose aux soins d'AMD, voilà qu'AMD semble elle aussi laisser tomber le suivi des pilotes graphiques pour ces étonnantes puces, lancées en début d'année 2018 sur certains NUCs d'Intel et quelques références de PC portables , notamment.

Fruit d'une union pour le moins étonnante, les puces Kaby Lake-G combinaient sur un seul et unique die un CPU Kaby Lake signé Intel et une partie graphique Radeon RX Vega M enstampillée AMD. Performant, suffisamment pour permettre d'animer avec un seul SoC des jeux relativement exigeants en 1080p, le projet Kaby Lake-G avait fini par se concrétiser sur plusieurs appareils, comme le XPS 15 2-en-1 2018 de Dell et les NUCs « Hades Canyon » d'Intel.

Cette belle prestation aura toutefois tourné court suite au développement en interne, chez Intel, des premiers iGPUs profitant de l'architecture Xe. Dès lors, le partenariat avec AMD n'avait plus grand intérêt pour Intel, qui était capable de proposer des performances similaires sur un produit entièrement fait maison… sans l'aide de la concurrence. En octobre 2019, Intel annonçait donc la fin de sa collaboration avec AMD sur le cas de ces étonnantes puces mixtes.