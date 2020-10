Martin Péronnet : « La 5G, c'est comme avoir la fibre, sans avoir un fil à la patte » (Interview)

Nous essayons de caler la puissance des antennes pour être toujours en-deçà des normes édictées, qui sont ici bien plus drastiques et contraignantes qu'en France. Il y a d'abord un débat du type santé : les ondes électromagnétiques de la 5G sont-elles plus dangereuses que les autres ? Pour avoir beaucoup travaillé sur ce sujet, il faut savoir que les ondes sont les mêmes. Le type de spectre également. Avec la bande 3,5 GHz, nous sommes entre le Wi-Fi 2,5 GHz et le Wi-Fi 5 GHz. Ce sont des zones que l'on maîtrise.

La 5G consomme moins d'énergie et émet moins d'ondes pour faire transiter plus de data. Faire ce procès à la 5G, au regard de ce que les chercheurs, qui se penchent sur le sujet, disent, me fait arriver à la conclusion qu'il s'agit d'un contre-sens. Il vaut mieux arrêter la 2G, bien moins efficace, ou limiter l'usage de la 4G à terme, et avoir plus d'usages 5G.