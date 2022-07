Le PC portable Acer Chromebook 315 à un super prix pendant le Prime Day

Cet ordinateur portable conçu par Acer est pourvu d'un écran Full HD de 15,6 pouces entouré de bordures très fines en prime. Notez au passage que cette dalle est tactile. Vous pourrez ainsi naviguer plus facilement sur l'interface et entre les différentes applications installées par vos soins.

En ce qui concerne les performances, l'Acer Chromebook 315 embarque un processeur Intel Celeron N4020 associé à 4 Go de RAM. Cette configuration débouche sur une fluidité exemplaire. Par contre, il est important de noter que ce PC n'est pas fait pour jouer. Il possède également un stockage eMMC de 64 Go et un système d'exploitation ChromeOS.

Pour finir, notons que l'ordinateur d'Acer arbore un design fin et une légèreté des plus appréciables (1,63 kg pour 20,3 mm d'épaisseur). L'encombrement sera donc extrêmement réduit pendant un déplacement. Au niveau des connectiques, vous aurez notamment accès à deux ports USB Type C.