Un brevet pour un nouvel appareil photo Nikon est apparu sur Internet

Les rumeurs évoquaient un appareil photo « sans miroir »

Alors que des rumeurs traînaient sur le web depuis un certain temps, c'est le site japonaisqui s'est chargé de mettre en lumière le brevet déposé parpour son nouvel appareil.Alors qu'il était question, depuis quelques temps, d'(« plein format »)et, il se pourrait que les rumeurs aient vu juste. Même si rien n'a été annoncé, le petit nouveau de la gamme pourrait en effet être le, qui se doterait potentiellement d'un surnom alternatif : Z1.Ces informations, c'est le site Design Watch qui les interceptées et mises en avant.Le nouvel appareil serait donc un, au capteur dit « APS-C », plus petit que le plein format, et à en croire les fuites des croquis du brevet déposé,. Celui-ci constituerait une option, qui s'ajouterait sur le sabot, que l'on aperçoit, sur les croquis, au niveau de la plaque supérieure de l'appareil.Avec de telles caractéristiques, ce nouvel appareil permettrait à Nikon de venirà viseur électronique.Evidemment, si le dépôt du brevet n'oblige en rien Nikon a produire l'appareil et le commercialiser, cela semble coïncider avec les rumeurs entendues jusque-là.