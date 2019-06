Fujifilm dévoile son Instax Mini LiPlay : petit, hybride... et qui enregistre du son !

© Fujifilm

Le plus petit appareil photo instantané (et hybride)

Une application et du son

Le nouvelproposera de nouvelles fonctionnalités telles que la: il sera ainsi possible de s'en servir comme appareil photo et comme imprimante depuis votre mobile.Mêler appareil photo numérique et instantané ? Fujifilm l'a fait, et dans le plus petit boîtier possible, s'il vous plaît.Le nouvel Instax Mini LiPlay est donc une. Il s'agit du plus compact des appareils de ce genre. Il vous permet d'imprimer vos photos au format classique des précédents Instax de la marque et, grâce à son côté numérique, vous pouvez visionner vos clichés sur unà l'arrière de l'appareil.Il vous permettra, entre autres, de cadrer vos photos, de choisir les clichés à imprimer ou encore de les personnaliser à l'aide de six filtres différents et l'une des 30 options de cadre décoratif.Ce nouvel Instax LiPlay dispose d'un. Vous serez ainsi en mesure de le connecter à votre téléphone et plus directement à l'. Celle-ci vous permettra plusieurs choses : déclencher la prise de photos à distance, lancer des impressions de photos stockées sur votre téléphone ou sur une carte mémoire.Parmi les fonctionnalités phares de ce nouvel appareil, on retient également le. Effectivement, l'appareil dispose d'un bouton « micro » à l'avant de l'appareil. En appuyant dessus vous pourrezque vous pourrez associer à une photo à imprimer. Cela sera alors converti en unqui s'affichera dans un coin de l'image. Pour écouter le clip sonore, il suffira simplement de scanner le QR code avec un smartphone.La sortie de l'appareil est prévue pour leet il coûtera aux alentours de. La caméra sera disponible en trois coloris : blanc, noir et rose « gold ».