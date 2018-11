Un constructeur chinois annonce un appareil hybride sous Android à monture Canon

Mirrorless, Android et objectifs compatibles EF

Quelques spécifications techniques

Le constructeur Chinoisa récemment révélé, via Facebook, être en train de préparer un appareil photo au concept singulier.Cet appareil hybride(dépourvu de miroir donc) a pour nom de code. Une dénomination temporaire, puisqu'un concours sur les réseaux sociaux du constructeur devrait d'ici peu lui offrir un nom plus attractif.Pourvu d'un capteur de 16 M de pixels, l'appareil photo permettrait de lui adjoindre des. Un bon point, notamment sur le marché chinois, où ces derniers sont relativement nombreux et abordables. Nos confrères de Techradar n'ont cependant pas manqué de faire remarquer qu'il parait assez peu vraisemblable qu'un boitier de la taille de celui montré sur les photos puisse accueillir des objectifs de cette gamme (pour des questions d'optique et de poids notamment).On sait peu de choses sur la construction de l'appareil et ses capacités photographiques à proprement parler. Yongnuo annonce un capteur dedont on ignore tout. Côté vidéo, ce dernier serait capable de filmer enCôté électronique, cet hybride Yongnuo serait doté d'un, deet serait accompagné d'un. Ce YN450 tournera sous Android, mais pas n'importe lequel :. Un système d'exploitation datant, donc, de 2016 ! Ajoutons enfin qu'il pourrait être compatible 4G.L'appareil embarquera, bien que le constructeur ait annoncé qu'il sera possible d'augmenter ce chiffre(sans pour autant parler de stockage externe).Pour finir, ses possesseurs pourront également compter sur un, un, une, unainsi que d'uneSi aucun prix ou date de sortie précis n'ont été communiqué à ce jour, on sait que l'devrait être lancé sur le marché dès l'année prochaine. Reste à voir ce que donnera la bête une fois en main. Sur le papier, l'idée a l'air plutôt sympathique !