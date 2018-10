Pixii : la révolution photographique à la française ?

Un surprenant appareil hybride

Entre haut de gamme et vintage, le Pixii tient de belles promesses

Avec le, cet appareil hybride innovant, l'entreprise française s'engage sur la voie des boitiers télémétriques numériques haut de gamme, marché largement dominé par la prestigieuse marque allemande Leica.Doté d'un viseur optique télémétrique à mise au point manuelle et d'une, le Pixii est toutefois bien différent des appareils de la marque d'outre-Rhin. En effet, David Barth, son créateur qui est par ailleurs passé par le développement d'objets connectés chez Canonical Ltd., estime que « l'appareil photo numérique n'a pas beaucoup changé depuis les années 90 ». Selon lui : «». Il a donc développé son boitier autour de ce constat et nous offre aujourd'hui ce surprenant appareil qui se passe d'écran : «Le principe est simple : grâce à une application qui permet de contrôler le boitier et de le mettre à jour, il est possible de visualiser directement les clichés sur le smartphone pour ensuite les enregistrer.Avec sa visée télémétrique et son design plutôt sobre, le Pixii se place clairement comme un appareil « vintage », il est d'ailleurs aussi bien compatible avec les anciennes comme les nouvelles gammes d'objectifsmais aussi avec d'autres optiques munies d'un adaptateur.Doté entre autres d'un capteur(taille de pixel de 5.5 µm), d'un viseur optique avec magnification 0,67x, d'un obturateur électronique global et deintégrant le WiFi (802.11 b/g/n) et le Bluetooth (LE 4.2), le Pixii permet tout de même un stockage interne de 8 ou de 32 Go. Pour le contrôle des réglages, le Pixii embarque tout de même un petitsur la partie supérieure du boitier.Ce boitier original est simplement le premier appareil français depuis 40 ans ! Et avec sa promesse de lier vintage et modernité, analogique et numérique, il a tout pour séduire. Il faudra toutefois attendre encore un peu pour connaitre son prix et sa disponibilité.