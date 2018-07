Le Canon EOS 750D et son objectif 18-55 mm à 429 euros

Une offre Canon

Un kit idéal pour débuter

Super week oblige, c'est donc Ebay, via son réseau de vendeurs partenaires, qui propose cette offre. En vous rendant sur la plateforme de vente ne ligne, vous pourrez donc découvrir cet appareil photo hybride, le Canon EOS 750D, vendu en kit avec un objectif 18-55 mm avec une réduction de 22%.Vous verrez ainsi baisser le prix de cet appareil de 551 euros à 429 et bénéficierez en plus de frais de livraisons offerts pour l'occasion. Livraison qui devrait être effectuée entre le 10 et le 29 aout prochain. Comme toujours avec les Super weekends, ce produit est neuf et bénéficie de la garantie client Ebay.Malgré son format compact, le Canon EOS 750D est un appareil photo qui a tout ce qu'il faut pour être le compagnon de vos sorties photo. Il embarque un capteur CMOS de 24 millions de pixels qui dispose de nombreuses fonctionnalités fort utiles. On notera par exemple la possibilité de se connecter en Wi-Fi afin de pouvoir uploader les clichés directement dans le Cloud.Outre les photos, cet appareil est capable de capturer des vidéos en full HD à 30 ips. Côté optique, le Canon 750D s'avère compatible avec les objectifs des gammes EF et EF-S. Il est d'ailleurs livré avec un objectif 18-55 mm f/3.5-5.6 IS STM afin que vous puissiez commencer à shooter une fois l'appareil en votre possession.