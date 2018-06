Bon Plan : la GoPro HERO 5 reconditionnée à 170 euros

Au cœur de l'action

Petite mais costaude

Modifié le 22/06/2018 à 11h36

Envie d'immortaliser vos exploits sportifs grâce à des vidéos capturées au cœur de l'action ? Quoi de mieux pour y arriver que d'opter pour une caméra d'action, ces boitiers miniatures capables de vous suivre dans la moindre de vos aventures ? A l'image de laqui vous donnera l'occasion d'enregistrer tout ce que vous faites en un tournemain, et en 4K s'il vous plaît.Vous pourrez découvrir ce modèle chez reBuy, dans un état proche du neuf, pour 169,99 euros. reBuy oblige, ce produit bénéficie d'une garantie étendue à 36 mois, et vous sera livrée avec sa batterie, son câble de charge, mais aussi ses supports et son boitier étanche.Cinquième itération de la, et petite sœur de la, cette action cam compacte se démarque grâce à son boitier capable de résister aux chutes et à l'eau sans caisson supplémentaire. De quoi la trimballer partout sans risquer de l'abimer, ce qui est un plus lorsque l'on souhaite filmer des sessions de sport en extérieur. On appréciera aussi la présence d'un système de commande vocale qui permettra de diriger cette GoPro HERO 5 Session sans les mains, même en plein cœur de l'action.Côté image, cette petite caméra vous permettra de capturer des vidéos en 4K et en 2,7K. Elle dispose en outre d'une stabilisation de l'image sur les films capturés en FullHD, et vous pourrez bénéficier d'un large choix d'angles lorsque vous filmerez, afin de créer des films qui vous ressemblent. Ajoutez à cela la possibilité de prendre des photos, ou de réaliser des timelapses, et vous obtenez une petite caméra d'action complète pour un prix très raisonnable.