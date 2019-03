Des images satellites de la pollution de l’air, c'est possible (et pas joli joli)

Des zones polluantes très concentrées

Une carte montrant la façon dont les humains brûlent la Terre

Une carte pointant du doigt les zones géographiques les plus polluantes au monde : c'est la prouesse qu'a réalisée la startup Descartes Labs à Santa Fe. En se concentrant sur les émissions d'oxyde d'azote, l'entreprise a pu mettre en avant les zones les plus polluantes sur Terre.En exploitant les données du satellite 5P, propriété de l'Agence spatiale européenne, Descartes Labs a pu faire ressortir les émissions d'oxyde d'azote sous forme de tâches argentées.En tant que polluant primaire, l'oxyde d'azote est principalement produit par le trafic routier, les usines, les chauffages ou même l'agriculture, provoquant des pluies acides, une atmosphère brumeuse ainsi que des maladies respiratoires.Alors que l'oxyde d'azote peut être d'origine naturelle, l'Agence de Protection de l'Environnement indique que les humains sont clairement les principaux émetteurs de ce gaz polluant. « Ce que vous regardez, c'est une carte où des choses brûlent » précise trivialement Laura Mazzaro, ingénieure en énergie au Descartes Labs.Les métropoles représentent les zones les plus argentées sur la carte et donc celles qui polluent le plus. Quelques filaments et tâches argentés au milieu de nulle part, souvent en plein océan, sont produits par des «» selon la startup. Preuve en est que les humains polluent absolument partout...