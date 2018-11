Nikon Photo Contest 2019 : les candidatures sont ouvertes

© Tian Yuan Yuan

Trois thèmes, trois gagnants

Source : Labofnac

Le concours a démarré le 18 octobre dernier et s'achèvera le 31 janvier 2019. Huit juges devront délibérer pour désigner les vainqueurs sur les trois catégories proposées. Vous pouvez participer quel que soit votre âge.Ce concours tourne autour de la thématique du Changement, et vous pouvez aussi bien proposer une seule photo qu'une série de clichés. En parallèle, lessont, eux, réservés aux moins de 25 ans. Cette fois, c'est le thème de l'Identité qui a été choisi. Enfin, un court-métrage traitant de l'Espoir sera récompensé via un prix spécial. Cette fiction doit durer entre 6 et 180 secondes.Leavait réuni pas moins de 21 511 photographes, avec un total de 76 000 images proposées. Un record qui pourrait être battu cette année, à l'occasion des 50 ans de la compétition.