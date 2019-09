Razer et Nanoleaf partenaires pour une expérience de jeu plus immersive

Un bureau coloré par Nanoleaf x Razer Chroma RGB à prix accessible

De nombreuses options de personnalisation proposées

Source : Engadget

Et, pas de surprise,etont décidé de s'allier pour proposer une nouvelle décoration lumineuse pour les joueurs à un prix plutôt accessible. Résultat ? Unà l'esthétique léchée grâce à ses nombreuses lumières connectées, mais surtout colorées.C'est autour deque les lumières Nanoleaf Canvas seront proposées. Il faudra ensuite acheter des périphériques Razer pour profiter de l'éclairage offert par ce nouveau partenariat grâce àentre les produits des deux constructeurs. Histoire de gérer au maximum la lumière connectée, des options de personnalisation sont évidemment proposées à travers le logiciel Razer Synapse, téléchargeable gratuitement. Il suffira de suivre les indications simplistes proposées par le software.Grâce au logiciel, le Nanoleaf Canvas peut être contrôlé pour personnaliser son bureau en adéquation avec l'ordinateur. Intelligentes, les lumières sont capables dede ce dernier pour une meilleure cohérence esthétique. Des vignettes lumineuses sont également présentes et grâce à leur fonction tactile, permettent de lancer n'importe quel jeu en appuyant simplement dessus. Le Nanoleaf Canvas peut aussi bien contrôler l'ordinateur que l'inverse !L'éclairage de ce setup Nanoleaf x Razer Chroma RGB peut également réagir aux différentes interactions dans un jeu vidéo.est par exemple possible, permettant d'être plus réactif et donc meilleur lors d'une partie. Un signal presque indispensable pour qui veut améliorer ses réflexes ou simplement profiter de jolies lumières.Niveau installation, les lumières peuvent être posées sur les murs en fonction des envies de chacun. Avec les différents panneaux, les plus créatifs pourront. Grâce au mix entre les technologies Razer et Nanoleaf, voilà la promesse d'un bureau toujours plus unique.