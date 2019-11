MSI travaille sur un écran externe pour ordinateurs portables en 240 Hz

© MSI

Un écran en 240 Hz chez MSI

Lire aussi :

Le MacBook Pro 16 " annoncé par Tim Cook



Source : AnandTech

L'Optix MAG161 doit être présenté au CES 2020, qui se tiendra en janvier prochain.Les informations peuvent être retrouvées sur la page des Innovation Awards du CES 2020 . L'écran adopte du Full HD, une dalle de 15,6 pouces et un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Il affiche une épaisseur d'environ 5 mm, et reçoit également un port USB-C et un port HDMI. Cela promet une compatibilité avec la plupart des PC portables. Une housse de protection sera fournie avec l'appareil.Toujours selon AnandTech, il se rapprocherait ainsi du GS65 Stealth de la marque. Deux mois avant le début du salon, MSI aurait ainsi d'ores et déjà gagné ungrâce à lui.Le prix de l'appareil et sa disponibilité ne sont pas connus pour le moment. Ceux-ci pourraient être communiqués en janvier prochain, à l'ouverture du CES 2020.