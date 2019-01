Samsung va produire des écrans OLED UHD à destination des ordinateurs portables

Une dalle 15,6 pouces, OLED et 4K disponible à compter du mois prochain

C'est l'une des bonnes nouvelles de cette fin janvier, Samsung Display (filiale du géant coréen chargée de la production de dalles OLED et LCD) compte s'investir pour de vrai dans la production de dalles OLED à destination des ordinateurs portables. Une nouvelle qui risque, à moyen terme, de sonner le glas de la suprématie actuelle des dalles LCD IPS sur les laptops et notebook haut de gamme.Dans un bref communiqué relayé par Guru 3D , Samsung détaille les spécificités techniques de sa dalle et précise que sa production de masse sera entamée dès le mois prochain. On découvre notamment que cet écran OLED Ultra HD de 15,6 pouces profitera d'une luminance allant de 0.0005 à 600 nits, et d'un contraste quasi infini de 120.000:1, propre aux technologies auto-émettrices.Naturellement, la dalle ne sera pas en reste en termes de colorimétrie, avec un spectre de 3,4 millions de couleurs (le double de ce que l'on trouve habituellement sur des dalles LCD de taille similaire, note Guru 3D) et une compatibilité avec le standard DCI-P3. L'ensemble sera par ailleurs certifié DisplayHDR True Black, une nouvelle certification lancée par la VESA (Video Electronics Standards Association) durant le dernier CES. Elle a notamment pour but de mieux renseigner le consommateur sur l'intensité des niveaux de noirs proposés par les dalles OLED et MicroLED, notamment.L'écran de Samsung devrait être proposé en option sur certains laptops dont le lancement est attendu dès cet été, comme le HP Spectre X360 15 ou le Razer Blade Advanced, explique Cnet US . Jusqu'à présent, Dell comptait parmi les rares constructeurs de PC portables à proposer des dalles OLED sur laptop, notamment au travers de ses Alienware 13 ostensiblement orientés Gaming.