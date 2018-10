⚡ Bon Plan : PC Portable Dell 15,6" core i5, 8Go, 256Go SSD à 599€

Cette petite merveille de chez Dell a tout pour séduire à commencer par sa polyvalence et son prix !Équipé d'un processeur quadricœurde 8e génération, cet appareil au design épuré embarque des technologies et des composants de grande qualité. Son GPUdoté de 4 Go de mémoire GDDR5 permet en outre de jouer sur un grand nombre de jeux vidéo avec un haut niveau de détails et même sur certains titres exigeants, avec un niveau de détails minimum.Côté mémoire on retrouve, suffisamment rapide pour exécuter tous les usages courants ainsi que des programmes gourmands, on notera par ailleurs qu'il est possible d'upgrade jusqu'à 32 Go de RAM max. Côté stockage leest muni d'un, promesse d'une fluidité exemplaire.Autre point fort de ce Dell Inspiron 15-7570, c'est la durabilité de ses composants. Charnières, touches et boutons, la gamme Inspiron est conçue pour durer et donner le meilleur d'elle-même. En somme un appareil idéal pour emporter partout avec soi, pour travailler, se détendre, comme pour jouer !Pour connaître toutes les autres caractéristiques de ce PC Portable, suivez le lien