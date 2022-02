Attendu à 15 dollars, voici le PC le plus minimaliste que vous trouverez

« Il s'agit d'un "couteau suisse Linux", offrant une fonctionnalité maximale tout en tenant dans la poche », explique Brian Benchoff, à l'origine de cet appareil. « Est-il rapide ? Non. Peut-il faire tourner une interface graphique ? Non plus. Mais il peut exécuter des scripts, envoyer un ping à un serveur, activer quelques GPIO et interagir avec un périphérique USB », ajoute-t-il au sujet de son Minimum Viable Computer.

Pour permettre ces quelques fonctionnalités minimalistes sans coûter plus de 15 dollars à produire, l'engin est basé sur un simple PCB à deux couches. Il est motorisé par une puce Allwinner F1C100s, comprenant un seul cœur à 533 MHz. Incapable de gérer une interface graphique, l'appareil dispose néanmoins d'un clavier physique pour être utilisé uniquement par l'intermédiaire de lignes de commande. Par cet unique biais, il supporte par contre les dernières versions de Linux.