Quelle étrangeté : Palit rabote la longueur du port PCIe de ses RTX 4060

Sans que l'on sache très bien le pourquoi du comment, un fabricant a décidé de se contenter d'un connecteur PCIe x8 sur ses GeForce RTX 4060 – mais pas sur ses 4060 Ti, allez comprendre la logique – pour aboutir à des cartes au design finalement assez original.

Ce fabricant c'est Palit et si ses cartes graphiques ne sont pas toujours très bien distribuées en France, on peut compter sur trois modèles de RTX 4060 au connecteur « court » : RTX 4060 StormX, RTX 4060 Dual et RTX 4060 Dual OC. Trois modèles qui se distinguent par leur compacité.