Cirrus7 dévoile un NUC Fanless qui ressemble à un gros dissipateur avec des prises USB

Des performances en silence

Une sorte de radiateur frais

Source : TechPowerUp

Les(NUC) sont des ordinateurs initialement lancés par Intel, aux dimensions très réduites. Mais s'ils permettent un gain de place indiscutable, ils éprouvent parfois des difficultés à dissiper la chaleur produite. Le nouveau modèle signéentend remédier à ce problème.Lede la société allemande se veut avant tout être un concentré de technologie dans unde 15,7 x 15,7 x 12 cm. Il embarque ainsi un processeur Intel de huitième génération, le choix étant laissé entre le i3-8109U, le i5-8259U et le i7-8559U. Quant au GPU, il s'agira d'un Intel HD 620 ou d'un Iris Plus 655. Côté connectique, l'appareil dispose notamment d'une sortie HDMI 2.0a, de 4 ports USB 3.0, d'un port Ethernet Gigabit, ou encore du WiFi5 (802.11ac).Mais ce qui distingue principalement le Nimbini 2.5 d'autres modèles de NUC, c'est son système de dissipation de la chaleur,. Le refroidissement est uniquement assuré grâce à la structure du boîtier, composée d'ailettes en aluminium. D'après la société, ce modèle permet de maintenir une température beaucoup plus basse qu'avec une machine équivalente d'Intel avec ventilateur. Et le tout,Pour parvenir à un tel résultat, l'entreprise aurait testé plus de 40 designs différents, avant d'aboutir à un aspect optimal. Le Nimbini 2.5 prend ainsi la forme d'une sorte de radiateur cubique, ce qui lui permet paradoxalement de conserver une certaine fraîcheur.Le prix de vente du NUC dépend de la configuration que vous aurez choisie. À titre d'exemple, la version avec un i3-8109U est disponible à partir de, celle avec un i7-8559U à partir de 798 €. Vous pouvez visualiser les différentes options possibles sur le site de cirrus7