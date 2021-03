Cooler Master dévoile les gagnants de son concours mondial Case Mod World Series

Le concours 2020 du Case Mod World Series vient de prendre fin. Cet événement a réuni 90 participations à travers 23 pays, qui ont été jugées à parts égales sur le savoir-faire, l'esthétique, l'innovation et l'aspect fonctionnel de l'objet final.

Les juges, en charge d'examiner les mods soumis au jury, étaient des moddeurs professionnels, des médias tels que Tom's Hardware ou PC Gamer, des sponsors comme MSI ou G.Skill, et les organisateurs du concours, Cooler Master et CMODX.

Au final, seulement 12 modèles sur les 90 présentés ont obtenu un prix. Et seulement six œuvres se sont vu attribuer l'un des prix Best Of - les plus convoités - qui récompensent le meilleur modèle de tour, le meilleur montage, le plus beau travail d'innovation et de design, le meilleur moddeur et la meilleure direction artistique.