200 radios, 600 webradios et 100 000 podcasts : Radioplayer veut une place dans vos oreilles

Allez, pour peu que l'on veuille se lancer dans des comparatifs, on pourra comparer Radioplayer France au « Salto de la radio ». Lancée par les groupes Altice Média, Lagardère News, Groupe M6, Les Indés Radios, NRJ Group et Radio France, qui détiennent tous plusieurs radios, cette nouvelle plateforme présente l'avantage d'avoir réuni pléthore d'acteurs de l'audio. Ainsi, on retrouve sur cette nouvelle application (qui existe en version web et mobile iOS ou Android) plus de 200 radios, 600 webradios, des milliers de podcasts, le tout servi par une qualité de son honorable.