Withings monte ses prix et s'en explique

Aucune société, des petites entreprises aux grands groupes internationaux, n'échappe à la hausse des coûts des matières premières et de l'énergie qui se ressent sur les tarifs de fabrication et de transport de leurs appareils.

Parmi les marques qui ont augmenté récemment leurs tarifs, on peut citer pêle-mêle Apple, dont les prochains iPhone 14 et 14 Pro voient leurs prix d'envoler de 100 à près de 300 euros, Meta qui a augmenté le prix de son casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 de 100 euros ou encore Sony avec sa PlayStation 5 vendue 50 euros plus chère à 549 euros.

Withings est le dernier constructeur en date à annoncer une hausse de ses tarifs et la marque s'en est expliquée sur son site officiel.