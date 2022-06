Strava enrichit son application avec de nouveaux types de sports et des itinéraires

Plus intéressant encore, l'application proposera désormais ce que Strava appelle des « réseaux de chemins ». Ces itinéraires seront proposés en fonction des recommandations des membres de la communauté et de leur popularité. Ils pourront être adaptés aux envies de chaque utilisateur, avec la possibilité d'ajuster le parcours présenté selon ses besoins et ses préférences de course ou de trajet, notamment au niveau de la distance à parcourir et du dénivelé.