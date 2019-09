Apple dépose un brevet de montre qui vous identifierait par la peau de votre poignet

Une authentification transparente réalisée par le poignet

Schéma détaillant l'identification par la peau via le bracelet de l'Apple Watch © Patently Apple

Un air de Retour vers le Futur dans les prochains bracelets d'Apple Watch ?

Schéma du bracelet ajustable selon la taille du poignet et l'activité pratiquée © Patently Apple

Les diodes seraient situées juste au dessous de l'écran © Patently Apple

Les bracelets de l'sont aussi importants pour le constructeur californien que la montre connectée en elle-même. Plusieurs fois par an, Apple décline ses accessoires dans différents coloris de saison, dans l'espoir de faire de laun accessoire de mode.Mais les ingénieurs de la marque souhaitent aller au delà de l'esthétique et rendre plusles bracelets proposés avec l'. Apple a déposé en ce sensqu'elle souhaiterait développer avec ses accessoires.La première, consiste à ajouter unet d'dans le bracelet de l'Apple Watch. Ce système serait capableconnectée, sans lui demander de code PIN ou de validation supplémentaire sur l'iPhone.Le deuxième brevet montre un modèle de bracelet qui. On peut imaginer que les ingénieurs d'Apple ont regardé avec attention, qui voyait Marty McFly enfiler une paire de Nike au procédé similaire. La montre pourrait alors identifier quand vous êtes en activité ou que vous pratiquez un sport, afin de desserrer un peu le bracelet pour laisser respirer votre poignet, et saurait au contraire quand l'Apple Watch glisse du poignet pour la réajuster en conséquence.Le dernier brevet détaille quant à lui un système deintégrées directement au bracelet. Elles pourraient changer de couleur en cas de réception d'un message ou de l'imminence d'un rendez-vous. On peut imaginer un tel système fonctionnant en cas de batterie faible sur l'Apple Watch, ce qui permettrait à cette dernière de ne pas allumer l'écran, pour économiser l'autonomie restante.Comme tout brevet, il n'est pas dit qu'Apple utilise l'une de ces idées dans une future itération de l'Apple Watch. Ces derniers prouvent toutefois que le constructeurdans le secteur de la montre connectée.