On sait pourquoi l'Apple Watch micro-LED met tant de temps à arriver

Avec l'Apple Watch Ultra, le constructeur californien fait son entrée dans le secteur déjà très disputé des montres pour sportifs, et pour cette première, la marque fait forte impression.

Avec son design renforcé, un haut-parleur toujours plus puissant et son écran ultralumineux et gigantesque de 49 millimètres, la montre d'Apple n'a jamais été aussi repensée. Le bouton Action, entièrement personnalisable, permettra aux plongeurs, aux alpinistes et à tous les amateurs de sensations fortes d'accéder à l'application ou à la fonctionnalité la plus importante lors de leurs expéditions. La détection des accidents de voiture ainsi qu'un GPS ultraperformant complètent une fiche technique déjà longue comme le bras.

L'Apple Watch Ultra impressionne également par son autonomie de 36 heures, et de 60 heures avec le mode économie d'énergie. Même si la montre connectée d'Apple fait moins bien que bon nombre de ses concurrentes, cela reste deux fois mieux qu'une simple Apple Watch classique et devrait suffire à bon nombre d'acheteurs.

L'Apple Watch Ultra est probablement la montre connectée la plus avancée jamais conçue par Apple, mais aussi un vrai produit de niche qui ne conviendra clairement pas à tout le monde, autant pour son format très épais que pour son prix de près de 1 000 euros. À réserver donc aux sportifs les plus assidus qui sauront tirer parti de tous les services imaginés par la marque.