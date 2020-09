Spotify teste le streaming direct sur l'Apple Watch

Le service de streaming dispose bien d'une application dédiée à la tocante d'Apple, mais cette dernière n'est rien d'autre qu'une télécommande pour contrôler sa musique diffusée sur l'iPhone et n'a que peu d'intérêt au quotidien. Les utilisateurs souhaitant écouter de la musique sans passer par leur smartphone doivent forcément passer par un abonnement à Apple Music.

Après des mois d'attente, Spotify teste actuellement la diffusion en streaming depuis l'Apple Watch. Selon le site iPhone-ticker, cette phase d'essai est aléatoire et concerne à la fois quelques utilisateurs inscrits au programme bêta et d'autres utilisant la version la plus récente disponible sur l'App Store. Petite déception toutefois, Spotify ne propose pas pour le moment le stockage des morceaux sur l'espace disque de la montre.

Si vous faites partie des heureux élus, il suffit de cliquer sur l'icône en bas à droite permettant de choisir la source d'écoute et de sélectionner son Apple Watch.