La prochaine Galaxy Watch de Samsung a déjà fuité

© SAMMobile TV

© SAMMobile TV

De meilleures performances mais pas de cadran rotatif

Source : Androidpolice

En ce qui concerne la finition de la montre, on note un changement important puisqu'un des boutons présents sur le côté possède désormais un cerclage rouge qui semble sous-entendre. De l'autre côté, des trous indiquent la présence d'un microphone et de haut-parleurs, et ceux-ci pourraient désormais permettre de, contrairement à ce que proposait la. Enfin, le modèle devrait sortir en argenté, doré ou noir.Parmi les autres nouveautés principales, la montre sera disponible en deux tailles,, qui auront respectivement une capacité de batterie de. Ces deux modèles pourront être connectés via le réseau LTE et le Wi-Fi, et devraient disposer de. De plus, laévolue et disposera de la surcouche, tandis que sa devancière avait la version 1.0.Le cadran rotatif signature de, lui, semble toujours absent sur l'et ne sera, semble-t-il, jamais adapté sur cette gamme. De quoi agacer les aficionados de la marque qui pensaient voir débarquer cette fonction importante sur le reste de la gamme.