Huawei acte le divorce avec WearOS via deux nouvelles montres connectées

Source : WinFuture

Prétendument connues sous le nom deet, les deux nouvelles smartwatches sont attendues pour cette année à des tarifs légèrement réévalués.L'une des forces de la Huawei Watch GT , c'est son prix. Vendue 199€ pour des performances impeccables et une autonomie de plus d'une semaine : impossible de trouver meilleur rapport qualité-prix.Avec ses futures GT Watch Active et Elegant, Huawei opérerait une petite hausse de tarif de l'ordre respectif de 50€ et 30€ - pour 249€ et 229€ donc.Une petite hausse de prix qui serait justifiée par l'implémentation d'un SoC plus récent ou encore de capteurs supplémentaires. Car au niveau esthétique, Huawei ne semble pas bouleverser la formule.