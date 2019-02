Wena Wrist : Sony veut connecter votre vieille montre

Un bracelet connecté pour les montres non-connectées

Des bracelets connectés onéreux

Depuis saen 2015, le japonaissemble avoir abandonné le marché de montres connectées. Il y a bien eu laau concept original - avec écran et bracelet E-Ink personnalisables - en 2018, mais en dehors de ça on n'attendait plus grand-chose de la part de la marque asiatique dans ce domaine.Un récent projet de financement participatif a cependant porté ses fruits. Sony a ainsi pu tâter le terrain et lancer en suivant la commercialisation de, son bracelet de montre connecté.Qui n'a jamais été tenté par une montre connectée mais s'est rétracté en ne voulant pas quitter sa vieille toquante familiale ? Sony pourrait bien détenir la solution à ce genre de dilemme.conjugue le meilleur des deux mondes. Ce bracelet n'est toutefois pas le premier de ce genre à voir le jour. On pense ainsi aucréé par des français il y a quelques années, mais qui n'a malheureusement jamais vu le jour.Wena reprend un concept similaire. Décliné en deux versions,, cet objet connecté atypique est tout simplement un bracelet de montre qui se voit adjoindre un écran OLED avec divers capteurs de mouvement. Comme souvent, le suivi sportif est au cœur de l'appareil : nombre de pas, qualité du sommeil, calories dépensées... Même le NFC est inclus. Leest aussi complet que les montres et traqueurs classiques. Enfin du moins, la version Active. Le modèle Pro, plus onéreux, n'intègre pas de GPS ou de capteur de rythme cardiaque. Il vise avant tout les utilisateurs en recherche de matériel premium et discret.Les deux bracelets connectés sont compatibles avec les montres de 18, 20 et 22 mm d'entre-cornes. La version Active propose d'ailleurs un système d'attache rapide qui permet de retirer rapidement le boitier en cas de besoin. Pratique pour aller rapidement à une séance de sport sans avoir à sortir le matériel d'horlogerie !Sony ne cache pas son ambition de proposer du matériel haut de gamme. Tag Heuer, Mont-Blanc et consorts n'ont pas forcément de craintes à avoir. Le marché du luxe est pour l'instant loin de la portée du constructeur nippon.Sony propose toutefois ces Wena Wrist Active et Pro à des prix élevés. En Angleterre, il faut ainsi compter l'équivalent depour pré-commander les nouveaux gadgets tech du constructeur. Ce dernier propose aussi plusieurs modèles de boîtiers analogiques - et non connectés bien entendu - dont les prix varient entre 115€ et 455€. Les coûts officiels n'ont pas été annoncés en France, mais il clair que les petits budgets feront l'impasse sur le Wena. Dommage, pour du matériel qui souhaite connecter toutes les montres...