Le bracelet connecté Realme Band se dévoile en détails

La marque Realme n'existe que depuis 2018, mais ne manque pas d'ambition et veut peser face à ses concurrents bien installés comme Xiaomi ou Huawei.Après avoir dévoilé plusieurs smartphones à prix très mesuré, comme tout récemment avec le Realme X50 Pro 5G , l'entreprise va diversifier ses gammes de produits et a présenté aujourd'hui un bracelet d'activité.Le Realme Band est un tracker d'activité qui ne se distingue pas particulièrement par son design. L'appareil est équipé d'un écran tactile couleur de probablement moins d'un pouce qui lui permettra d'afficher à la fois des notifications et des informations sur la condition physique de l'utilisateur.Le bracelet connecté intègre également un capteur cardiaque et pourra ainsi mesurer le nombre de calories brûlées en cours de journée mais également lors de ses entraînements sportifs.À cette occasion Realme a intégré plusieurs activités comme la course à pied, le vélo, la randonnée mais aussi, le fitness, le yoga et le cricket, cette dernière tout spécialement pour le public indien auquel le Realme Band est destiné en premier lieu.Il profite également d'une protection IP68 et est étanche pour les amateurs de natation ou de sports nautiques.L'appareil offre également le suivi du sommeil durant la nuit, et donner des indications sur les différents cycles traversés et leur durée chaque matin via l'application pour smartphones dédiée.Pour le charger, Realme ne propose pas de câble, mais un adaptateur USB à poser sur son bureau ou sa table de nuit. Il suffit de retirer la partie basse du bracelet pour laisser apparaître le port.Le Realme Band sera proposé dès le 5 mars prochain en Inde en trois coloris (noir, jaune et olive), pour un prix encore non communiqué par la marque. Aucune disponibilité en Europe n'a été annoncée pour le moment.