Le Vatican va lancer un chapelet connecté !

Un signe de croix pour l'activer

Pour un jeune public technophile... et prêt à dépenser 100 euros

Source : Engadget

De manière générale, le Vatican est rarement associé à une image résolument moderne. Mais le plus petit État du monde entend à présent mettre les nouvelles technologies au service de l'Église catholique, via un chapelet connecté.Pour rappel, le chapelet est un objet de dévotion, constitué d'un bracelet orné de grains et qui sert à la prière. Utilisé dans plusieurs religions, il est notamment employé dans le catholicisme, qui le dote d'une croix, rappelant bien sûr celle de Jésus-Christ.Le nouveau dispositif du Vatican, baptisé Click To Pray eRosary, en reprend les fondamentaux. Il est ainsi composé de dix perles en agate noire et hématite, ainsi que d'une croix qui possède des vertus inédites. Car miracle de la technologie : celle-ci est capable de se lier à l'application mobile gratuite Click to Pray. De plus, le dispositif comprend un capteur de mouvement, qui sert notamment à activer le chapelet connecté en faisant un signe de croix.Quant à l'application, elle comprend du contenu destiné à aider l'utilisateur dans sa pratique de la religion au quotidien. Ainsi, plusieurs prières différentes sont proposées, tout comme des images exclusives et du contenu personnalisé. Et au fil du temps, de nouveaux rosaires (prières du chapelet) seront ajoutés. L'application enregistrera également les progrès du fidèle, pour l'encourager dans sa foi.Avec cette initiative, le Vatican affirme vouloir «». De cette façon, l'objectif est indubitablement d'attirer un jeune public et de l'encourager à «». Ce projet fait partie du Réseau Mondial de Prière du Pape, qui vise à «».Alors quel est le montant à payer pour connecter sa foi à son smartphone ? Il vaut mieux ne pas avoir fait vœu de pauvreté : le chapelet connecté est vendu au prix de 99 euros.