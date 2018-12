⚡️ Bon Plan : Lot de 3 ampoules connectées Philips Hue White Ambiance E27 à 55€

La lumière à tous les étages

Les ampoules Philips Hue améliorent immédiatement le confort de sa maison ou de son appartement au quotidien. Elles changent d'intensité selon l'ambiance voulue, plus chaude pour la détente ou plus froide pour la concentration et se commandent à la voix avec les principaux assistants vocaux du marché, ou sur un smartphone Android ou iOS.Le pack proposé ici par Amazon est composé de 3 ampoules pour équiper de nouvelles pièces dans votre logement, pour un prix promo de seulement 55€, une réduction immanquable pour les amateurs de domotique.