Withings Pulse HR : le tracker d'activité avec 20 jours d'autonomie

Un nouveau tracker Pulse HR chez Withings

Prix et disponibilité

Il a deux mois, tel le phénix, Withings revenait sur le devant de la scène high-tech, en proposant sa nouvelle Steel HR Sport . Aujourd'hui, le groupe spécialisé dans la santé connectée annonce la disponibilité prochaine de, son nouveau tracker de santé.Pas de montre ici, puisque le Withings Pulse HR est un bracelet connecté traditionnel, doté notamment d'un écran OLED tactile. Ce dernier va se charger d'afficher diverses informations aux utilisateurs, comme les calories brûlées, les progrès accomplis dans la réalisation de leur objectif quotidien, leur fréquence cardiaque, les informations relatives à l'entraînement en temps réel, les notifications de leur smartphone, sans oublier la date et l'heure.Le tracker Pulse HR est équipé d'un capteur de fréquence cardiaque PPG (photopléthysmographie) qui mesure, non seulement, le pouls par intervalles de 10 minutes, jour et nuit, mais propose également des mesures de fréquence cardiaque en continu pendant les séances d'entraînement. Comme toutes les montres de la gamme Steel HR, Pulse HR propose un suivi multisports avec plus de 30 activités différentes, telles que le yoga, le volley-ball et l'aviron, la boxe, le ski ou encore le hockey sur glace. Les informations récoltées sont évidemment à retrouver en détail sur l'application Health Mate, disponible sur iOS et Android.A l'instar de la récente Steel HR Sport, le Pulse HR est doté d'un "", pour offrir à l'utilisateur des informations détaillées concernant les exercices en plein air. Cela ne signifie pas pour autant que le bracelet est doté de son propre module GPS, et pour pouvoir suivre l'allure, la distance et cartographier une session de marche ou de course, il faudra courir avec le Pulse HR au poignet, et la smartwatch associée dans la poche.Enfin, Withings promet de faire de Pulse HR un compagnon de suivi idéal, de jour comme de nuit, grâce à une autonomie de 20 jours. Lorsqu'il est porté la nuit, Pulse HR suit les habitudes de sommeil et propose une analyse détaillée. Il détecte la durée et la qualité du sommeil et fournit un score de sommeil dans l'application Health Mate. La fonction Smart Wake-Up se charge de réveiller l'utilisateur au meilleur moment de son cycle de sommeil, par une vibration discrèteCe nouveau Withings Pulse HR est actuellement disponible en précommande sur le site officiel du groupe, ainsi que chez divers revendeurs. Il sera disponible à compter du 5 décembre prochain, et sera affiché au tarif de 129,95 euros.