Philips Hue Sync permet de synchroniser ses lumières depuis son PC/Mac

Après plusieurs tests, Philips a annoncé avoir affiné la manière dont l'éclairage est utilisé avec les jeux, la musique et la vidéo. Sur son site officiel, il est expliqué queUne vidéo de coucher de soleil plongera donc votre salon dans une lumière orangée tamisée.La musique n'a pas été oubliée : Philisps indique que l'application est capable de créer des scripts lumineux correspondant au style de musique écouté. Par ailleurs, plusieurs palettes de couleurs sont proposées pour correspondre au mieux au style écouté.Le fonctionnement de l'application est assez simple et permet l'ajustement de la luminosité, le contrôle de l'immersion ainsi que des palettes de couleurs. Il est également possible d'utiliser Philips Hue Sync sur la télévision en diffusant du contenu depuis un ordinateur via une Chromecast, AirPlay ou la prise HDMI. Pour des sessions gaming plus intenses ?