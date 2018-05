VivaTech : ZEROi, une casquette qui fait office de casque Bluetooth

Une technologie à contre-courant

Présente sur le carré réservé à la tech coréenne du salon VivaTech, la start-up ZEROi fait figure de trublion qui attire les foules. Son produit ? Une casquette au design sobre, utilisant la technologie de la conduction osseuse pour faire passer le son entrant et sortant de l'appareil.Là où la majorité des constructeurs de produits audio redouble d'efforts pour offrir la meilleure isolation phonique possible, ZEROi en prend le contrepied. Son drôle de produit permet d'entendre la musique qui sort de l'appareil Bluetooth auquel il est connecté, tout en ayant les oreilles libres pour tout entendre de ce qui se passe dans son environnement.La casquette permet d'écouter de la musique de façon totalement silencieuse (la conduction osseuse n'émettant à proprement parler aucun son), mais aussi de passer des appels et de suivre les indications du GPS les mains libres. Une occasion de profiter de vos mélopées préférées, tout en restant un minimum concentré sur ce qui vous entoure.Difficile de juger de la qualité sonore du produit dans un contexte aussi bruyant qu'un salon. Reste que le titre K-Pop choisi par notre hôte sur le stand ZEROi s'écoutait plutôt distinctement, en dépit du brouhaha ambiant.Waterproof, les casquettes ZEROi disposent chacune de deux haut-parleurs à conduction osseuse de chaque côté, et jouissent d'une autonomie de 5 heures. Après une campagne de crowdfunding réussie, les ZEROi sont disponibles depuis janvier dans deux versions, snapback ou baseball cap, au prix de 89$.