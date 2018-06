VivaTech : Sunday reconnecte les générations avec sa télécommande sociale

Soleil contre cœur

Quiconque a déjà essayé d'inscrire une personne âgée sur un réseau social sait que ce n'est pas chose aisée. La fracture numérique rend le moindre apprentissage hasardeux pour les plus de 60 ans. Une problématique que les acteurs de laont bien compris, et que les Bordelais de Sunday tentent de résoudre avec leur télécommande., explique Yoann, cofondateur de Sunday. Sorte de carte postale 2.0, la télécommande sociale fonctionne comme un boîtier à relier en HDMI à son téléviseur, sur lequel on peut envoyer photos, vidéos et messages vocaux via une application pour smartphone.À chaque nouvel envoi, la télécommande, conçue en forme de cœur, s'illumine, et permet à l'utilisateur de consulter l'envoi eten retour. Des éléments de langage bienveillants qui rompent avec le vocable souvent inapproprié et paradoxalement enfantin des produits à destination des seniors.Avec 22% de Français souffrant d'isolement, et près de 25% des petits-enfants qui déclarent ne jamais voir leurs grands-parents, Sunday a un marché solide sur lequel s'appuyer pour son lancement, prévu pour Noël. Les précommandes sont déjà lancées : la télécommande sociale sera commercialisée à 99€, ou 79€ si vous commandez avant le 31 juillet.