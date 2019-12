Grand Jeu Noël avec Alcatel : deux smartphones Alcatel 3X 2019 d'une valeur de 149,99€ à gagner !

© Alcatel

Deux smartphones de dernière génération à remporter !

Tout savoir sur le smartphone Alcatel 3X 2019

Sont ainsi mis en jeu deux smartphones Alcatel 3X 2019 64 Go d'une valeur unitaire de 149,99 euros. Pour tenter de remporter l'un des deux appareils, il vous suffit de répondre correctement à trois questions, directement depuis notre formulaire, et de renseigner votre adresse email (que nous récoltons uniquement dans le but de contacter les gagnants tirés au sort - les autres adresses seront effacées à l'issue du jeu).Si vous ne voyez pas le formulaire apparaître sur cet article, il vous suffit de cliquer sur ce lien pour y accéder.Comme nous l'avions mentionné lors de notre couverture du dernier MWC , Alcatel revient dans le «» des smartphones, avec un modèle très compétitif tant en termes de prix que de fonctionnalités.Cet Alcatel 3X 2019 est en effet doté d'un processeur huit cœurs et d'une mémoire RAM de 4 Go, qui lui confèrent une puissance remarquable. La photo et la vidéo sont également au rendez-vous, ce modèle disposant d'un triple module photo de 16,8 et 5 mégapixels ainsi que d'un écran HD+ 6,52'' au format 20/9. L'autonomie est également un des points forts de ce smartphone qui repose sur une batterie de 4 000 mAh laquelle vous permettra de bénéficier d'une autonomie comprise entre 30 et 24 heures en communication.Bonne chance à tous et rendez-vous le 26 décembre pour le tirage au sort des gagnants !