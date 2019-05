Panasonic tease le lancement d'un prochain appareil Lumix

Tous les pronostics sont permis

Lesetviennent à peine de sortir, que déjà, un nouveau boîtier viendrait élargir la série desplein format de. Rien ne transparaît sur le post Instagram de la firme, qui ne fait qu'annoncer une nouveauté dans la, mais le siteprédit avec beaucoup d'aplomb qu'il s'agirait bien d'une déclinaisondes S1.Tandis que les S1 et S1R peuvent filmer en 4K avec, on pourrait espérer dessur ce nouvel appareil, sans la limitation d'enregistrement présente sur les modèles existants. D'autant que Panasonic, au même titre que Canon, a confirmé être en train de travailler sur des appareils 8K.Mais puisque Panasonic n'a pas donné plus de détails, on est obligé d'admettre qu'il pourrait aussi s'agir d'un. Ces deux derniers pourraient aussi ne bénéficier que d'une mise à jour leur permettant de filmer à 8K, même si cette perspective est évidemment moins excitante que la sortie d'un nouvel appareil.Quoi qu'il en soit, nous n'aurons pas à attendre bien longtemps puisqu'unesera diffusée en direct par Panasonic le 31 mai prochain.