On en sait plus sur la GoPro Hero 8 Black, futur fer de lance de la marque

Une caméra aux spécificités pointues

La GoPro Hero 8 Black sera (bien) accompagnée

Source : TechRadar

À travers WinFuture, les internautes ont pu découvrir de nouvelles images et informations autour d la GoPro Hero 8 Black. Un modèle qui pourrait bien être le futur fer de lance de la marque, avec un tas de spécifications bienvenues pour les apprentis vidéastes. L'objectif est toujours le même : pouvoir filmer dans des conditions extrêmes. Un appareil généralement destiné aux sportifs ou vidéastes qui désirent faire des images dans toute situation.C'est donc WinFuture qui nous gratifie aujourd'hui d'une belle fuite. On y découvre les rendus de la future GoPro Hero 8 Black : un écran, que l'on imagine LCD, ainsi qu'une LED pour informer l'utilisateur que l'appareil tourne. Un microphone est également présent pour capturer le son. Des accessoires pourront également être ajoutés aux éléments sur le côté de la Hero 8 Black, au nombre de deux.Niveau design, on reste sur ce que propose GoPro depuis plusieurs années : sobriété et facilité d'utilisation. GoPro présente ici une caméra complète pour capture des images en pleine action, successeur de la GoPro Hero 7 déjà très populaire.Car ce n'est pas le seul appareil révélé dernièrement. La Hero 8 Black sera accompagnée d'un appareil du nom de GoPro Max 360 (l'information est à prendre avec des pincettes). Deux objectifs seraient présents, à l'avant et à l'arrière, le tout étant couplé à un petit écran. Un moyen de filmer à 360° pour ne rien manquer des meilleures images.La GoPro Hero 7 ayant été présentée l'an dernier à la fin du mois de septembre, on peut s'attendre à la même chose pour son successeur.