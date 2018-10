SiOnyx commercialise une caméra de vision nocturne grand public

Quand voir en pleine nuit devient possible...

Le marché de la caméra d'action serait-il en train de subir une révolution à en faire pâlir ou presque l'agent 007 ? C'est en tout cas la belle ambition de. La société d'imagerie infrarouge postée dans le Massachusetts commercialise une caméra d'action nocturne HD 720p, directement destinée au grand public. Protégée par une bonne quarantaine de brevets, l'appareil paraît offrir quelques avantages indéniables.La caméra n'est pas très jolie et dégage l'impression de revenir quelques années en arrière si on décide de s'attarder sur le design, certes. Mais afficher une ligne sexy n'est pas du tout la priorité de. Car après tout, ce qui compte, c'est ce qui se trouve à l'intérieur, non ? Et là-dessus, l'entreprise américaine surprend son monde.La, tel est son nom, fait preuve d'une polyvalence qui peut frôler l'insolence. Appareil photo et caméra nocturne, GPS, accéléromètre, boussole, WiFi et surtout étanche... on peut dire qu'Aurore ne lésine pas sur les options.L'appareil est porté par un capteur photo de 9 mégapixels, une résolution vidéo honnête en 720p au format .MOV, ainsi qu'un FPS (images par seconde) à 8, 15, 24, 30, 60. Il est également équipé d'un port USB 2.0 et peut accueillir une carte micro SD de 32GB. Si on ignore sa véritable autonomie, on sait que l'Aurora se recharge en deux heures.La caméra profite de la technologie de capteurbrevetée. Cette dernière lui permet de capturer les images dans des conditions de faible luminosité, mais également d'offrir une réelle capacité de vision nocturne en monochrome, ou bien en couleur à échelle de gris.Aurora est disponible sur le site internet de SiOnyx . Si vous souhaitez vous en équiper, il vous en coûtera la jolie somme de 719 dollars, soit 615 euros.