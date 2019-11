Razer dévoile sa nouvelle gamme de souris sans-fil

Une Basilisk Ultimate haut de gamme

Source : Neowin

Avec la Basilisk Ultimate et la Basilisk X HyperSpeed, Razer met en avant sa technologie sans fil HyperSpeed, qui profite d'une transmission ultra-rapide.La Basilisk X HyperSpeed, la moins chère de ces deux nouvelles souris, est disponible à 69,99 euros et profite d'une autonomie minimum annoncée de 285 heures, en mode HyperSpeed Wireless (passant à 450 heures en mode Bluetooth simple). Elle fonctionne avec deux piles AA pour un poids de 83 grammes, et possède un capteur de 16 000 DPI pour une vitesse de 11,4 mètres/seconde.La Basilisk Ultimate, elle, est vendue à 189,99 euros. Elle a été testée pour offrir 70 millions de clics aux utilisateurs. Elle dispose d'un capteur optique de 20 000 DPI pour une vitesse atteignant les 16,50 mètres/seconde. Elle est équipée de sept boutons programmables en fonction des types de jeux.