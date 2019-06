Mad Catz annonce une édition limitée pour sa R.A.T. 8+

Crédits : Mad Catz

Certains la trouvent horrible, d'autres ne peuvent pas s'en passer. Qu'elle divise ou pas, laest devenue une souris de référence au fil des années et, conscient de son statut d'icône,lui offre un ravalement de façade de haut vol.Limité à 1 000 exemplaires, ce nouveau modèle paré d'or reprend à son compte les caractéristiques de la R.A.T. 8+ originale. À savoir, trois poids de six grammes et surtout un capteur Pixart PMW 3389 de 16 000 dpi.Ce qui change ici, c'est donc surtout l'habillage. Mieux finie que jamais, la souris de Mad Catz s'accompagne aussi d'un écrin du plus bel effet, censé vous permettre d'afficher fièrement votre appartenance à l'écurie quand vous ne l'utilisez pas.Dans son communiqué, Mad Catz n'annonce ni prix, ni date de sortie.