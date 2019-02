Logitech ressuscite la légendaire MX518

Crédits : Logitech

Logitech G MX518 : même design, mais capteur de 16 000 dpi



La G MX518. Crédits : Logitech

Source : Logitech

Elle est grise et noire et couverte de paillettes : ladereprend l'essentiel de ce qui a tant plu dans son produit iconique sorti en 2005, tout en l'adaptant aux attendus techniques d'aujourd'hui.Doté du même dessin profilé et de son indémodable revêtement brillant (sans RGB donc), la G MX518 n'est rien de plus qu'uned'un produit qui a fait la renommée du constructeur suisse.Filaire, la souris se dote en revanchequi lui octroie une sensibilité extensible de 100 à 16 000 dpi avec une fréquence de 1 000 Hz. Son processeur ARM 32 bits intégré lui offre aussi une latence minimale de 1 ms.Le mulot est aussi compatible avec le logiciel Logitech G Hub, qui vous permet d'enregistrer des profils différents pour les huit boutons programmables dont dispose la G MX518.